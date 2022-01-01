Аэропорт "Борисполь" разрешил свободный вход для сопровождающих

В Международный аэропорт "Борисполь" разрешили свободный вход для сопровождающих при условии соблюдения санитарных норм.

Источник: аэропорт "Борисполь"

Дословно: "Отныне вход в Международный аэропорт "Борисполь" свободен даже для сопровождающих.

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Но, конечно, с соблюдением необходимых санитарных норм, а именно применении средства индивидуальной защиты (респиратора или маски). При этом на входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела".

Детали: В пресс-службе аэропорта уточнили, что вход разрешен с температурой тела не выше 37,2 градусов.

При этом не нужно предъявлять на входе документ о тестировании на Covid, вакцинации или выздоровлении.