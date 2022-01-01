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В Украине снова похолодает

Суббота, 1 января 2022, 11:28
В Украине снова похолодает
pixabay.com

В ближайшие сутки в Украине ожидается снижение температуры, в понедельник – снег.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 2 января, в стране без существенных осадков, лишь ночью в восточной части небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

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Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на востоке и юге страны около 0°. Днем от 3° мороза до 2° тепла. В западных областях до 6° тепла.

 

В Киеве – без существенных осадков; температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник, 3 января, в Украине временами снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью на северо-востоке страны местами значительный снег. В отдельных районах налипания мокрого снега и гололед.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью 1-6° мороза, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях 7-12°, на востоке страны до 15° мороза, днем 2-7° тепла. В западной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В Киеве ночью снег, местами налипание мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Темы: погода
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