Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Франции новый Covid-максимум: за сутки заболел каждый 300-й житель страны

Суббота, 1 января 2022, 12:53

Во Франции в новогодний вечер сообщили о свыше 232 тысяч новых заражений коронавирусом, что является новым максимумом за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Это третий рекордный показатель для Франции за последние три дня, и второй больше 200 тысяч. Еще 25 декабря суточный прирост заражений впервые пересек отметку в 100 тысяч. Население страны – 67,3 млн.

Показатель заболеваемости достиг 1251 случаев на 100 000 населения, а в Париже даже превысил 2000. Долю случаев, вызванных штаммом "Омикрон", еще в начале недели оценивали более чем в 60%.

Число госпитализированных с коронавирусом за сутки возросло почти на 2000 человек и достигло 18 715. В палатах интенсивной терапии находятся 3543 больных.

В то же время, суточное количество смертей не выросло. За последние 24 часа скончались 189 пациентов.

Президент Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении предупредил, что впереди Францию ​​ждут "сложные недели", но он видит основания надеяться на лучшее и 2022 год может стать годом выхода из эпидемии.

Макрон отметил, что страна сможет справиться с этой волной благодаря высоким показателям вакцинации и что власти будут делать все возможное, чтобы не ограничивать экономику и избегать ограничений прав и свобод граждан.

Еще раньше правительство объявило об усилении ограничений из-за нарастания эпидемии. Также планируют заменить обычный ковид-сертификат как пропуск в некоторые общественные места "вакцинным", подтверждающим именно получение прививки.

Темы: Франция
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Казахстане заявили о гибели 164 человек в результате протестов

фото, видеоВ Киеве прошла акция "Скажи Путину - нет"

Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США

Генсек правящей партии Германии призвал не смешивать "Северный поток-2" с политикой

видеоВойска РФ продолжают наводнять Казахстан, они взяли под контроль стратегические объекты

США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине – АР

Все новости...
Франция
Франция начала председательство в Совете ЕС
Макрон: Следующие недели во Франции будут тяжелыми
Во Франции во время столкновений с мигрантами пострадали не менее 15 полицейских
Последние новости
16:10
В Казахстане заявили о гибели 164 человек в результате протестов
16:03
Боррель: Украина должна быть за столом любых переговоров о ней
15:37
В Британии число умерших от ковида превысило 150 тысяч
15:24
Лидер по продажам в США на протяжении почти ста лет GM уступил свое место Toyota
15:13
фото, видеоВ Киеве прошла акция "Скажи Путину - нет"
14:41
В МИД рассказали о застрявших в Казахстане украинцах
14:36
New York Times приобретет спортивный сайт The Athletic за $550 млн
14:19
Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США
13:46
Более 100 тысяч человек во Франции выступили против вакцинного пропуска
13:30
Ливан полностью остался без электричества
Все новости...