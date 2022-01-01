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Польша начала председательство в ОБСЕ

Суббота, 1 января 2022, 13:29
pixabay.com

Польша с 1 января 2022 года начала председательство в Организации безопасности и сотрудничества в Европе на один год.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По ротационному принципу, на 2021 год главой ОБСЕ стал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Польша планирует сосредоточиться на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов.

Збигнев Рау отметил, что для Польши будет ключевой целью обеспечить соблюдение фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, заложенных в Хельсинкском заключительном акте и последующих документах. "Настоящий диалог между странами-участницами должен основываться на принципах международного права и приверженности существующим механизмам ОБСЕ", - сказал он.

Збигнев Рау подробно представит приоритеты польского председательства на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

"Приветствую коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановления уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", - отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, в 2021 году в ОБСЕ председательствовала дружественная к Украине Швеция.

Темы: ПольшаОБСЕ
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