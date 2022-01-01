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31 декабря в Киеве обнаружили почти тысячу случаев Covid

Суббота, 1 января 2022, 14:30
фото Эльдара Сарахмана, УП

31 декабря в Киеве обнаружили 976 случаев коронавируса, 14 больных скончались и 744 – выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 75 больных коронавирусом и 31 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (135), Днепровском (120), Святошинском и Шевченковском (по 113 случаев) районах.

Среди новых больных – 552 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 380 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 23 девочки от 1 до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.

Среди умерших за сутки – 7 женщин от 50 до 85 лет и 7 мужчин от 70 до 98 лет.

 

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 332 912 случая Covid, умерли 8199 больных, выздоровело 314 047 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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