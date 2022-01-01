Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия начала председательство в Группе семи

Суббота, 1 января 2022, 14:38
pixabay.com

Германия с 1 января на один год стала главенствующей страной в Группе семи (G7), после председательства Британии в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Германия как председательствующая страна будет принимать ежегодный саммит лидеров стран G7 – Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии – в 2022 году. Он планируется 26-28 июня в баварских Альпах в замке Эльмау, как и во время предыдущего председательства Германии в 2015 году.

"Мы сделаем как можно больше во время нашего председательства, чтобы обеспечить лидерскую роль этих стран в вопросах климатической нейтральности и справедливости в мире", - отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

В 2023 году председательство в G7 перейдет к Японии.

Напомним, недавно глава МИД Германии заявила, что в обозримом будущем не видит возможности возвращения России в этот формат.

Читайте также: Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год.

Темы: ГерманияG7
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Казахстане заявили о гибели 164 человек в результате протестов

фото, видеоВ Киеве прошла акция "Скажи Путину - нет"

Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США

Генсек правящей партии Германии призвал не смешивать "Северный поток-2" с политикой

видеоВойска РФ продолжают наводнять Казахстан, они взяли под контроль стратегические объекты

США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине – АР

Все новости...
Германия
Германия закрывает половину из шести своих АЭС
Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине
Глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине
Последние новости
16:10
В Казахстане заявили о гибели 164 человек в результате протестов
16:03
Боррель: Украина должна быть за столом любых переговоров о ней
15:37
В Британии число умерших от ковида превысило 150 тысяч
15:24
Лидер по продажам в США на протяжении почти ста лет GM уступил свое место Toyota
15:13
фото, видеоВ Киеве прошла акция "Скажи Путину - нет"
14:41
В МИД рассказали о застрявших в Казахстане украинцах
14:36
New York Times приобретет спортивный сайт The Athletic за $550 млн
14:19
Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США
13:46
Более 100 тысяч человек во Франции выступили против вакцинного пропуска
13:30
Ливан полностью остался без электричества
Все новости...