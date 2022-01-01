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Германия начала председательство в Группе семи

Суббота, 1 января 2022, 13:38
Германия начала председательство в Группе семи
pixabay.com

Германия с 1 января на один год стала главенствующей страной в Группе семи (G7), после председательства Британии в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Германия как председательствующая страна будет принимать ежегодный саммит лидеров стран G7 – Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии – в 2022 году. Он планируется 26-28 июня в баварских Альпах в замке Эльмау, как и во время предыдущего председательства Германии в 2015 году.

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"Мы сделаем как можно больше во время нашего председательства, чтобы обеспечить лидерскую роль этих стран в вопросах климатической нейтральности и справедливости в мире", - отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

В 2023 году председательство в G7 перейдет к Японии.

Напомним, недавно глава МИД Германии заявила, что в обозримом будущем не видит возможности возвращения России в этот формат.

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Темы: ГерманияG7
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