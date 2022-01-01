Кроме 300 миллионов, Украина получит от США и другую помощь – Маркарова

В этом году Украина кроме запланированных 300 миллионов долларов ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов.

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И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть.

Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, "Джавелины"… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся список защитного оружия, которое мы можем получить".

Детали: По ее словам, еще одна часть взаимодействия США и Украины – активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

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"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", – отметила Маркарова.

Что предшествовало: В понедельник президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, который, в частности, предусматривает выделение 300 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины по поддержке Вооруженных сил.