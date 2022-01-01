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Футболист ФК "Динамо" Виталий Миколенко перешел в Everton

Суббота, 1 января 2022, 16:04
Футболист ФК Динамо Виталий Миколенко перешел в Everton
Виталий Миколенко, фото с Facebook-страницы Everton Football Club

Киевский футбольный клуб "Динамо" достиг договоренности с ФК "Эвертон" (Англия) о трансфере защитника Виталия Миколенко.

Источник: сообщение "Динамо", "Суспільне"

Прямая речь Миколенко: "Мне было непросто сделать этот шаг. Это большой и важный шаг в моей жизни. Считаю, что я должен дальше расти. АПЛ – это очень большой скачок в моей карьере".

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Детали: Виталий Миколенко стал одним из самых юных украинских трансферов в топ-5 чемпионатах Европы. 1 января 2022 года украинский защитник завершил свой переход из киевского "Динамо" в английский "Эвертон" в возрасте 22 лет – столько же было Андрею Шевченко, который в 1999 году подписывал контракт с итальянским "Миланом".

Николай является основным претендентом на позицию левого защитника в команде. Именно на этой позиции он выступал на протяжении всей карьеры за "Динамо" и сборную Украины.

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Справка: Эвертон – один из девяти клубов-основателей элитного дивизиона чемпионата Англии. Также "Эвертон" является действующим обладателем рекорда по количеству сезонов пребывания в элите английского футбола. Сезон 2021/22 является 117-м в истории "Ирисок", клуб лишь четыре сезона выступал в более низком дивизионе, вернувшись в элиту в 1954 году. "Эвертон" играет в первом дивизионе чемпионата Англии в течение 67 сезонов подряд.

За всю свою историю "Эвертон" получил 15 титулов, из них девять – звание чемпиона Англии. Однако в новейшей истории английского футбола клуб из Ливерпуля получил только один трофей – в сезоне 1994/95 "Эвертон" стал обладателем Кубка Англии.

С момента последнего триумфа "Эвертон" только однажды играл в Лиге чемпионов – в сезоне 2005/06. Но он прекратил выступления еще в третьем раунде квалификации, поэтому никогда раньше не играл на стадии группового этапа турнира.

Темы: футболспортУкраина
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