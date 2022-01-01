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В первый день года оккупанты на Донбассе открыли огонь из гранатометов и пулеметов

Суббота, 1 января 2022, 17:38
Фото штаба ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 1 января четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди бойцов Вооруженных Сил нет.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В субботу вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины произвели 4 обстрела.

Так, в направлении населенного пункта Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Недалеко от н.п. Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияООС
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