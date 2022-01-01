В первый день года оккупанты на Донбассе открыли огонь из гранатометов и пулеметов
Российско-оккупационные войска с начала суток 1 января четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди бойцов Вооруженных Сил нет.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: В субботу вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины произвели 4 обстрела.
Так, в направлении населенного пункта Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
Недалеко от н.п. Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".