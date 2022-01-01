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Франция на год возглавила силы быстрого реагирования НАТО

Суббота, 1 января 2022, 16:43
Франция на год возглавила силы быстрого реагирования НАТО
Флаг НАТО, фото BBC News/Getty Images

Об этом говорится в сообщении Альянса, пишет "Европейская правда".

Франция с 1 января 2022 года на один год возглавила силы быстрого реагирования НАТО.

Об этом говорится в сообщении Альянса, пишет "Европейская правда".

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Объединенная оперативная группа повышенной готовности – Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) – была создана в 2014 году в связи с кризисом на Ближнем Востоке и российской агрессией против Украины. Эта группа может за считанные дни прибыть для защиты любой из стран-членов Альянса и имеет наивысшую готовность среди всех подразделений сил реагирования, насчитывающих около 40 тысяч военных.

В 2022 году VJTF будет состоять из военных многих стран и насчитывать несколько тысяч военнослужащих.

"Ядром" сил станет франко-германская бригада из 3500 военных, основную роль будет играть французский корпус быстрого реагирования из Лилля. В силы быстрого реагирования войдут также военные Польши, Испании, Португалии и некоторых других стран.

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Лидерство в VJTF меняется каждый год по ротационному принципу. В 2021 году эту роль занимала Турция, а в 2023 году Францию ​​сменит Германия.

В конце декабря СМИ со ссылкой на источники в Альянсе сообщали, что командование НАТО впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность своих сил быстрого реагирования в связи с наращиванием российских сил вокруг Украины.

Напомним, главный дипломат ЕС предложил до 2025 года создать для Евросоюза собственные силы быстрого реагирования для ответа на гибридные атаки против блока.

Темы: НАТОФранция
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