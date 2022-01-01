Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине выросла стоимость ID-карты и загранпаспорта

Суббота, 1 января 2022, 18:40
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, фото NurPhoto/Getty Image

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" увеличило стоимость бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2022 года.

Источник: сообщение Государственной миграционной службы

Детали: Отмечается, что полиграфкомбинат "Украина" прибег к такому шагу "из-за повышения цен на сырье и материалы".

В связи с этим выросла общая стоимость оформления ID-карты и загранпаспорта.

Так, стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 дней теперь стоит 372 грн (ранее было 345 гривен), в течение 10 дней – 498 гривен (старая цена – 471 грн).

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 733 гривны за 20 дней и в 1085 гривен за 10 дней. До подорожания цена составляла 682 и 1034 грн соответственно.

 

Украинская правда
Темы: ценыМиграционная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол

исправлено Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте

инфографика Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами

ВИДЕОВ "Дія" запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан

30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения

фотоЗеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

Все новости...
цены
Кабмин ввел госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло
Курс валют на 29 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
"Яготинское" может остановить производство из-за цен на газ – совладелец
Последние новости
00:26
Главный дипломат ЕС прибыл в Украину
23:29
фото, видео, дополнено В Алматы и на западе Казахстана ввели чрезвычайное положение
23:11
Главные новости Европы: экстренная встреча НАТО, приговор за "ДНР" в Чехии, выплаты за сбитый самолет МАУ
23:00
Ермак рассказал, о чем говорил с представителями Франции и Германии
22:37
Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом
21:49
"Газовые протесты" в Казахстане: в Алматы полторы сотни задержанных
21:37
Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол
20:55
Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете НАТО-Россия
20:17
Посол в Германии: споры в новом правительстве о "Северном потоке" – это шанс для Украины
20:02
исправлено Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте
Все новости...