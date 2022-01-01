В Украине выросла стоимость ID-карты и загранпаспорта

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, фото NurPhoto/Getty Image

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" увеличило стоимость бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2022 года.

Источник: сообщение Государственной миграционной службы

Детали: Отмечается, что полиграфкомбинат "Украина" прибег к такому шагу "из-за повышения цен на сырье и материалы".

В связи с этим выросла общая стоимость оформления ID-карты и загранпаспорта.

Так, стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 дней теперь стоит 372 грн (ранее было 345 гривен), в течение 10 дней – 498 гривен (старая цена – 471 грн).

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 733 гривны за 20 дней и в 1085 гривен за 10 дней. До подорожания цена составляла 682 и 1034 грн соответственно.