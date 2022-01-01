В Италии рекордное количество заражений ковидом
Суббота, 1 января 2022, 19:38
Министерство здравоохранения Италии зарегистрировало рекордное количество новых случаев коронавируса – более 144 тысяч в сутки.
Источник: агентство DPA
Детали: Сообщается, что 31 декабря в стране вывили более 144 тысяч заражений. По официальным данным, в последний день 2021 года от COVID-19 в Италии скончались 155 человек.
К середине декабря ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом в стране были ниже 30 тысяч, но цифры резко выросли во время рождественских выходных.
На этой неделе правительство решило ввести новые карантинные ограничения из-за распространения штамма Omicron.
Напомним:
- Правительство Италии анонсировало масштабное ужесточение карантина до 31 марта для граждан, которые не привиты от коронавируса и не переболели им.