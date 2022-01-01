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В Италии рекордное количество заражений ковидом

Суббота, 1 января 2022, 18:38
В Италии рекордное количество заражений ковидом
пациент в больнице, Фото Pixabay

Министерство здравоохранения Италии зарегистрировало рекордное количество новых случаев коронавируса – более 144 тысяч в сутки.

Источник: агентство DPA

Детали: Сообщается, что 31 декабря в стране вывили более 144 тысяч заражений. По официальным данным, в последний день 2021 года от COVID-19 в Италии скончались 155 человек.

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К середине декабря ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом в стране были ниже 30 тысяч, но цифры резко выросли во время рождественских выходных.

На этой неделе правительство решило ввести новые карантинные ограничения из-за распространения штамма Omicron.

Напомним:

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  • Правительство Италии анонсировало масштабное ужесточение карантина до 31 марта для граждан, которые не привиты от коронавируса и не переболели им.

Темы: коронавирусИталия
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