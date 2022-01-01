В Италии рекордное количество заражений ковидом

Министерство здравоохранения Италии зарегистрировало рекордное количество новых случаев коронавируса – более 144 тысяч в сутки.

Источник: агентство DPA

Детали: Сообщается, что 31 декабря в стране вывили более 144 тысяч заражений. По официальным данным, в последний день 2021 года от COVID-19 в Италии скончались 155 человек.

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К середине декабря ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом в стране были ниже 30 тысяч, но цифры резко выросли во время рождественских выходных.

На этой неделе правительство решило ввести новые карантинные ограничения из-за распространения штамма Omicron.

Напомним:

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