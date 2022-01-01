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Кипр вводит дополнительные карантинные правила для туристов

Суббота, 1 января 2022, 22:46
Паспортный контроль при въезде на территорию Кипра, фото AFP/Getty Images

4 января 2022 года Кипр введет новые ограничения для иностранных туристов – теперь путешественникам придется сдавать три теста на ковид, а не два.

Источник: туристическо-информационный центр Республики Кипр Cyprus Flight Pass

Детали: К ранее объявленным требованиям добавилось еще одно – о тесте на коронавирус через три дня после прибытия на Кипр.

Новые правила вступают в силу с 4 января 2022 года. Предварительно они будут действовать до 15 января 2022 года.

Дословно: "С 4 января по 15 января 2022 года все прибывающие в Республику Кипр пассажиры должны пройти лабораторное исследование ПЦР за 48 часов до отправления. Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от статуса прививок, пройдут лабораторное исследование ПЦР, стоимость которого оплачивает пассажир. Кроме того, все въезжающие в Республику Кипр пассажиры должны пройти быстрый тест (третий - УП) на антиген через 72 часа с момента прибытия".

Украинская правда
Темы: Кипртуризмкоронавирус
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