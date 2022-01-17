Бустерную дозу получили уже около 100 тысяч украинцев

Около 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против Covid-19 с 8 января, когда разрешили третью дозу для всех желающих.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского

Детали: Также сообщается, что в целом выросли темпы вакцинации по сравнению с праздничной неделей.

По информации Минздрава, на прошлой неделе было привито 552 тысячи граждан, а с начала вакцинальной кампании сделано 29,37 млн ​​прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы.

Зеленский призвал провести четкую разъяснительную работу среди граждан о необходимости вакцинации бустерной дозой.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, а на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения обустроили модульный центр вакцинации.

Зеленский отметил, что такой центр нужно открыть и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

В Кабмине сообщили, что на прошлой неделе стремительно возросло количество новых больных Covid-19 – 55 тысяч новых случаев за прошлую неделю против 28 тысяч за позапрошлую.

Число активных больных выросло до 105 тысяч (неделей ранее было 93 тысячи человек). Около 11 тысяч граждан госпитализировали.

Из-за превышения коэффициента выявленных больных Ивано-Франковская и Сумская области сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности, остальные области "желтые".

В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.