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Франция четвертый день подряд фиксирует более 200 тысяч Covid-случаев

Суббота, 1 января 2022, 23:50
Франция четвертый день подряд фиксирует более 200 тысяч Covid-случаев
ФОТО: GETTY IMAGES

В субботу Франция зафиксировала 219 126 новых случаев коронавируса в сутки.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что четвертый день в стране фиксируют более 200 тысяч случаев.

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Как сообщается, семидневное среднее количество новых случаев во Франции возросло до исторического максимума в 157 651, увеличившись за месяц почти в пять раз.

Напомним:

  • В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель во Франции будут "тяжелыми".
  • В пятницу во Франции обнаружили 232 200 новых случаев COVID-19 в сутки, что является самым высоким показателем за время пандемии.
  • Это делает Францию ​​одним из эпицентров пандемии.

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Темы: Франциякоронавирус
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