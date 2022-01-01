Франция четвертый день подряд фиксирует более 200 тысяч Covid-случаев
Суббота, 1 января 2022, 23:50
В субботу Франция зафиксировала 219 126 новых случаев коронавируса в сутки.
Источник: Reuters
Детали: Отмечается, что четвертый день в стране фиксируют более 200 тысяч случаев.
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Как сообщается, семидневное среднее количество новых случаев во Франции возросло до исторического максимума в 157 651, увеличившись за месяц почти в пять раз.
Напомним:
- В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель во Франции будут "тяжелыми".
- В пятницу во Франции обнаружили 232 200 новых случаев COVID-19 в сутки, что является самым высоким показателем за время пандемии.
- Это делает Францию одним из эпицентров пандемии.
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