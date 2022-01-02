Франция четвертый день подряд фиксирует более 200 тысяч Covid-случаев

В субботу Франция зафиксировала 219 126 новых случаев коронавируса в сутки.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что четвертый день в стране фиксируют более 200 тысяч случаев.

Как сообщается, семидневное среднее количество новых случаев во Франции возросло до исторического максимума в 157 651, увеличившись за месяц почти в пять раз.

Напомним: