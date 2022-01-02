Пожар в Колорадо уничтожил 1000 домов, трое считаются погибшими

После разрушительного лесного пожара в центральном американском штате Колорадо три человека пропали без вести и предположительно погибли.

Источник: BBC

Детали: Местный шериф сначала заявил, что погибших не было, назвав это "чудом", но впоследствии пресс-секретарь округа Боулдер Дженнифер Черчилль признала, что это была "досадная ошибка" и что шериф, вероятно, не был должным образом проинформирован.

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Шериф округа Боулдер Джо Пэлл сказал, что вряд ли кого-то из трех найдут живым. Он добавил, что округ намерен привлечь собак, чтобы обнаружить человеческие останки. На район Боулдер выпало более 25 см снега, что сейчас мешает поискам пропавших без вести.

Никаких подробностей об исчезнувших не сообщается, но местные СМИ сообщают, что одной из них была 91-летняя женщина, чья семья, как утверждается, попала в огневую ловушку.

Как сообщается, не менее 1000 домов были уничтожены.

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