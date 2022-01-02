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AFP: Количество Covid-случаев в Европе достигло 100 миллионов

Воскресенье, 2 января 2022, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

В Европе с начала пандемии зафиксировано более 100 млн случаев коронавируса.

Источник: подсчет AFP

Детали: Европейский регион, включающий 52 страны и территории от побережья Атлантического океана до Азербайджана и России, за последние два года зафиксировал 100 074 753 случая заражения COVID-19.

Это эквивалентно более трети из 288 279 803 случаев, зарегистрированных во всем мире с момента вспышки пандемии в конце 2019 года в Китае.

Из инфицирований в Европе только за последние семь дней было зарегистрировано более 4,9 млн случаев, при этом 17 из 52 стран или территорий побили свой предыдущий рекорд случаев за одну неделю. В частности, только во Франции за прошедшую неделю было более миллиона новых случаев, что эквивалентно 10% всех положительных случаев, обнаруженных Францией с начала пандемии.

Страны с самым высоким в мире коэффициентом заражения на 100 тысяч человек – все европейские. Худшая ситуация в Дании – 2045, далее Кипр (1969) и Ирландия (1964).

В то же время смертность от коронавируса в Европе уменьшается. За прошедшую неделю в Европе регистрировалось в среднем 3413 смертей от коронавируса в день, что на 7% меньше, чем на прошлой неделе. В худшем случае в январе прошлого года в среднем было 5735 смертей в день.

61% европейцев полностью вакцинированы.

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Темы: коронавирусЕвропа
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