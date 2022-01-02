Погода в воскресенье и понедельник: легкий мороз и немного снега

На территории Украины после новогоднего потепления ожидается несущественное понижение температуры, сильных осадков синоптики не прогнозируют.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье – преимущественно без осадков, лишь в ночь на понедельник на востоке небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Температура ночью от -1° до -6°, а на востоке и юге около нуля. Днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях до +6 градусов.

В Киеве и области в воскресенье, 2 января, также без осадков, от 2 мороза до 2 тепла.

В начале недели – облачно с прояснениями, температура около нуля днем ​​и с "минусом" ночью. Временами снег и мокрый снег, днем ​​с дождем. Ночью на северо-востоке страны местами сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега и гололедица.

Ночью - мороз, кроме западных областей. В частности, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях до 12° мороза, на востоке страны до -15°. На западе от 0° до +5°.

В Киеве и столичном регионе 3 января ночью снег, днем ​​без существенных осадков, ночью до 6° мороза, днем ​​2-7° тепла.