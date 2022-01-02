Ультраправые Франции требуют убрать флаг ЕС с Триумфальной арки

Временное размещение флага ЕС на Триумфальной арке в Париже вызвало негодование французских ультраправых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Флаг ЕС разместили под Триумфальной аркой по случаю шестимесячного председательства Франции в Совете Евросоюза, которое началось 1 января.

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Кандидатка в президенты от ультраправого "Национального собрания" Марин Ле Пен сказала, что она "возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европейского Союза под Триумфальной аркой над могилой неизвестного солдата" и осудила это как провокацию.

В пресс-релизе, опубликованном в субботу днем, Ле Пен объявила, что в ближайшие дни подаст жалобу в Государственный совет вместе с просьбой о немедленной приостановке этого решения.

Противоречивый журналист и полемист Эрик Земмур, которого СМИ также называют ультраправым, со своей стороны заявил о пренебрежении к национальному флагу. "Возглавлять Европу – да, стереть французскую идентичность – нет!" – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

L'Arc de Triomphe sous Macron : après le saccage et l'empaquetage, l’outrage. pic.twitter.com/0fLIOBSdO6 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 31, 2021

Кандидатка республиканцев Валери Пекресс в свою очередь попросила президента Эммануэля Макрона вернуть триколор рядом с европейским.

Сам Макрон пока не комментировал этот вопрос. Но младший министр по делам Европы Клеман Бон сказал, что демонстрация флага ЕС временная. "Французский флаг не заменили. Избирательная кампания не является бесплатным пробелом для мелкой лжи и споров", - написал он в Twitter.

Чтобы отметить начало председательства Франции в Совете ЕС, Эйфелеву башню также подсветили в цвета объединенной Европы.