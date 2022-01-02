В Нидерландах полиция разогнала незаконную вечеринку с сотнями участников

Нидерландская полиция в городе Рейсвейк разогнала незаконную новогоднюю вечеринку с участием сотен участников, происходившую в нарушение коронавирусных ограничений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале телерадиокомпании NOS.

В помещение заброшенного завода по производству кирпича в Рейсвейке прибыли десять полицейских фургонов, и несколько сотен офицеров были мобилизованы, чтобы убедить людей разойтись. Полиция произвела несколько арестов, хотя вмешательство прошло без применения насилия.

Вечеринка началась около 22:00 в пятницу. На ней присутствовали сотни посетителей из Нидерландов и из-за границы. Иностранные посетители в основном приехали из Бельгии и Франции, но были немцы, итальянцы и испанцы. Свои автомобили, трейлеры и микроавтобусы парковали как на месте самого кирпичного завода, так и на узкой набережной реки.

Они сказали, что узнали о вечеринке из-за соцсетей.

"Это незаконная вечеринка, она запрещена. Более того, так не полагается во время коронавирусного кризиса. Ограничения касаются всех! – заявил местный мэр Хосан Мейерс.

После разгона вечеринки полиция изъяла двенадцать транспортных средств, а также генераторные установки и звуковое оборудование. По меньшей мере, три человека задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или невыполнение указаний полиции.

В Нидерландах действуют строгие ограничительные меры после того, как власть перед праздниками ввела локдаун для сдерживания новой вспышки коронавируса. Все несущественные магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры закрыты до 14 января, а школы – по крайней мере, до 9 января. На улице разрешено собираться только по два человека, за исключением, например, похорон. Но никаких ограничений в передвижении нет.