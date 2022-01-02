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Франция стала шестой страной мира с более чем 10 млн заражений ковидом

Воскресенье, 2 января 2022, 13:35

Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, Франция стала шестой страной в мире, которая сообщила о более чем 10 миллионах случаев инфицирования COVID-19 с момента вспышки пандемии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Французские органы здравоохранения 1 января сообщили о 219 126 новых подтвержденных случаях за 24 часа.

Это был третий день с показателем более 200 тысяч заражений.

Франция присоединилась к США, Индии, Бразилии, Британии и России, которые имеют более 10 миллионов случаев.

Субботний показатель был вторым высоким после рекорда в 232 200 в пятницу, когда президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что следующие несколько недель будут тяжелыми.

В своем новогоднем обращении Макрон не упомянул о необходимости больших ограничительных мер по здравоохранению, чем уже объявлены, добавив, что правительство должно воздерживаться от дальнейшего ограничения индивидуальных свобод.

Как сообщалось, количество случаев коронавируса в Европе с начала пандемии 1 января превысило 100 миллионов – это более трети случаев COVID-19 в мире.

Темы: коронавирусФранция
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