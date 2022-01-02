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В Киеве пьяный водитель сбил ребенка на переходе и пытался скрыться

Воскресенье, 2 января 2022, 17:36
скриншот видео полиции

Киевские патрульные задержали нетрезвого водителя, который, вероятно, сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся.

Источник: МВД

Дословно: "Вчера около 21 часов автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на улице Светлицкого (Виноградарь, Подольский район – ред).

Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу".

Детали: Направление, в котором поехал автомобиль, удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город", его оперативно остановили.

В полиции отмечают, что водитель во время общения с полицейскими обращался дерзко. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. В его крови обнаружили один промилле алкоголя.

Патрульные задержали предполагаемого виновника ДТП и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия. Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

Украинская правда
Темы: КиевдетиДТПполиция
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