Путин обсудил свои идеи о "гарантиях безопасности" с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил предложения РФ о выработке так называемых "гарантий безопасности".

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования".

Детали: В Кремле добавили, что стороны условились о продолжении личных контактов.

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