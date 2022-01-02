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В Запорожье горело общежитие, эвакуировали 28 человек

Воскресенье, 2 января 2022, 21:39
фото ГСЧС

В Запорожье произошел пожар в общежитии семейного типа, спасены 28 человек.

Источник: ГСЧС

Детали: 2 января в 02:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в общежитии семейного типа по ул. Панферова в Шевченковском районе Запорожья.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на втором этаже в комнате общего пользования горят домашние вещи и мебель на общей площади 15 кв.

Пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли 28 человек, 5 из которых дети.

 

Отмечается, что из-за сильного задымления бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 02:50 спасатели локализовали пожар, а в 02:57 полностью ликвидировали горение.

 

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

На месте происшествия работало 9 единиц техники и 28 человек личного состава.

Украинская правда
Темы: Запорожье
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