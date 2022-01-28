Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

Президент Владимир Зеленский подписал указы об отставке Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией и назначении Юрия Лебедя временным исполняющим обязанности командующего.

Источник: указы на сайте президента, датированные 27 января

Детали: Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан 27 января написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе "Южмаш" (Днепр), где солдат-срочник расстрелял нацгвардейцев из штатного оружия утром того же дня.

Министр внутренних дел Денис Монастырский внес представление президенту о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.