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Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

Пятница, 28 января 2022, 08:59

Президент Владимир Зеленский подписал указы об отставке Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией и назначении Юрия Лебедя временным исполняющим обязанности командующего.

Источник: указы на сайте президента, датированные 27 января

Детали: Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан 27 января написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе "Южмаш" (Днепр), где солдат-срочник расстрелял нацгвардейцев из штатного оружия утром того же дня.

Министр внутренних дел Денис Монастырский внес представление президенту о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Темы: НацгвардияДнепрЗеленский


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