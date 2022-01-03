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Премьер Судана подал в отставку

Понедельник, 3 января 2022, 00:31
Премьер Судана подал в отставку

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил об отставке на фоне массовых протестов и гибели протестующих.

Источник: ВВС

Детали: Армия захватила власть в октябре и посадила Хамдука под домашний арест, но в следующем месяце его восстановили в должности после подписания соглашения о разделе власти с лидером военного переворота.

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По меньшей мере, два человека были убиты силами безопасности в городе Омдурман, сообщает продемократический Центральный комитет врачей Судана.

В общей сложности, по сообщениям, по меньшей мере 56 человек были убиты в ходе протестов после переворота.

Отставка Хамдука была объявлена в воскресенье после массовых протестов по всей стране, в том числе в столице Хартуми, где силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов.

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Что предшествовало: В Судане группа военных совершила попытку госпереворота – утром 25 октября задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий – партнеров коалиционного правительства страны.

Во время общенациональных протестов в конце октября в Судане убили по меньшей мере троих человек и ранили 38.

Темы: Судан
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