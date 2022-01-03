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Из-за непогоды и пандемии в воскресенье в мире отменили более 4 тысяч авиарейсов

Понедельник, 3 января 2022, 05:45
Фото: Scott Olson/Getty Images

Зимняя погода и пандемия стали причиной отмены в воскресенье более 4 тысяч авиарейсов в мире.

Источник: The Associated Press со ссылкой на данные FlightAware

Детали: В частности, более 2 500 рейсов были отменены в США и более 4 100 по всему миру.

Это произошло после субботней отмены более 2 700 рейсов в США и более 4 700 рейсов по всему миру.

Субботнее количество отмененных авиарейсов в США было самым высоким после Рождества, когда авиакомпании сетовали на нехватку персонала из-за роста количества заражений COVID-19.

Зимний шторм сделал Чикаго самым худшим местом в стране для туристов на выходных. Около четверти всех рейсов в аэропорту О'Хара были отменены в воскресенье.

Аэропорт Денвера тоже столкнулся со значительными сбоями в работе.

Также в усиленном режиме работали аэропорты Детройта и Атланты.

А некоторые авиарейсы через Тихий океан отменили из-за нехватки персонала.

Темы: авиа
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