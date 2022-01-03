Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за непогоды и пандемии в воскресенье в мире отменили более 4 тысяч авиарейсов

Понедельник, 3 января 2022, 04:45
Из-за непогоды и пандемии в воскресенье в мире отменили более 4 тысяч авиарейсов
Фото: Scott Olson/Getty Images

Зимняя погода и пандемия стали причиной отмены в воскресенье более 4 тысяч авиарейсов в мире.

Источник: The Associated Press со ссылкой на данные FlightAware

Детали: В частности, более 2 500 рейсов были отменены в США и более 4 100 по всему миру.

Реклама:

Это произошло после субботней отмены более 2 700 рейсов в США и более 4 700 рейсов по всему миру.

Субботнее количество отмененных авиарейсов в США было самым высоким после Рождества, когда авиакомпании сетовали на нехватку персонала из-за роста количества заражений COVID-19.

Зимний шторм сделал Чикаго самым худшим местом в стране для туристов на выходных. Около четверти всех рейсов в аэропорту О'Хара были отменены в воскресенье.

ВИДЕО ДНЯ

Аэропорт Денвера тоже столкнулся со значительными сбоями в работе.

Также в усиленном режиме работали аэропорты Детройта и Атланты.

А некоторые авиарейсы через Тихий океан отменили из-за нехватки персонала.

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
авиа
Украинской разведке нужно время, чтобы подтвердить смерть Пригожина - Юсов
Российский пилот, который перегнал в Украину Ми-8, получит полмиллиона долларов
Российский пилот рассказал, как перегонял в Украину Ми-8 и уговаривал экипаж сдаться
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: