Главные новости воскресенья и ночи: заблокированные КПВВ, разговор Байдена и Зеленского

Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке; президенты Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор – актуальные новости 2 января и ночи.

О заблокированных КПВВ

Представители оккупационных властей ОРДЛО продолжают блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.

О разговоре Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский прокомментировал первый в этом году разговор с президентом США Джо Байденом.

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