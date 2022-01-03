"Ковидная тысяча": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

Украинцы открыли 7,1 миллиона карт в банках для начисления выплат по программе "єПідтримка", более 6,1 млн вакцинированных граждан подали заявки на получение тысячи гривен, а на разные услуги потратили уже 638 млн гривен.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Результаты всего за три недели: 7,3 млн — открытых карт єПідтримка в банках, 6,1 млн — заявок на получение выплат в "Дії", 638 млн грн — уже потратили украинцы.

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Пройденный этап для "Дії" — только часть нашей глобальной визии. Мы уверенно движемся по плану. "Дія" объединила крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг".

Детали: По данным министра, 2 января была пройдена отметка в 13 миллионов уникальных пользователей "Дії".



За 2021 год количество пользователей возросло более, чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей — плюс 50-70 тысяч. "Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса", отметил Федоров.



В приложении сейчас 15 документов и 9 услуг.

"Дію" принимают более 1 800 организаций по всей стране.

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Порталом "Дія" пользуются 12 млн украинцев. 72 госуслуги онлайн в разных сферах уже доступны для каждого, добавил министр.