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За сутки в Киеве добавилось более 500 новых больных ковидом: среди них - ребенок 24 дня от роду

Понедельник, 3 января 2022, 10:49
За сутки в Киеве добавилось более 500 новых больных ковидом: среди них - ребенок 24 дня от роду
КГГА

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 532 больных коронавирусом, 7 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "532 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 7 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8217 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 333 721".

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Детали: Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 170, в Днепровском - 90, в Шевченковском районе - 84 случая.

За сутки 2 января заболели: 307 женщин от 18 до 93 лет и 209 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. А также 7 девочек от 6 до 17 лет и девять мальчиков от 24 дней до 17 лет.

Среди умерших: 4 женщины от 72 до 80 лет и 3 мужчины от 69 до 82 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом и 70 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 314 705 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019
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