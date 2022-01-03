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Канцлер Германии планирует встречу с Путиным в январе – СМИ

Понедельник, 3 января 2022, 11:35
Канцлер Германии планирует встречу с Путиным в январе – СМИ
Олаф Шольц. фото из Википедии

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет уже в январе встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на неназванные источники, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Шольц стремится к "новому старту" в отношениях с Москвой.

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Сообщается, что подготовкой встречи уже занимается советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер.

Канцлер Германии стремится сделать Россию "топ приоритетом" в противовес коалиционным партнерам из "Зеленых".

В частности, министр иностранных дел Анналена Бербок хотела бы более пристального внимания к Кремлю, особенно в контексте прав человека и Украины. Министр экономики Роберт Габек не только критически относится к газопроводу Северный поток-2, он также готов поддержать жесткие санкции против России.

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После вступления в должность Шольц отмечал необходимость диалога с Россией о наращивании ее военной мощи на украинской границе, одновременно присоединяясь к западным союзникам в поддержке санкций в случае вторжения Москвы. В конце декабря он провел первый телефонный разговор с Путиным.

Напомним, советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Козак договорились встретиться.

Темы: ГерманияПутин
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