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Усиление народовластия и несколько реформ: Стефанчук назвал планы Рады на год

Понедельник, 3 января 2022, 12:38

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах работы парламента в течение 2022 года. Среди планов – усиление народовластия, а также завершение реформ градостроительства, СБУ, пенсионной и других.

Источник: Стефанчук, которого цитирует пресс-служба парламента

Детали: Стефанчук рассказал, что в течение 2022 года Рада планирует:

  • усилить народовластие
  • рассмотреть законопроект о местном референдуме
  • завершить реформу градостроительства
  • реформировать Службу безопасности
  • приступить к пенсионной реформе
  • завершить реформу децентрализации
  • ввести концепцию открытости парламента
  • технологически обновить сессионный зал Рады
  • вернуться к вопросу введения дистанционного голосования
  • создать исследовательско-аналитическую службу.

Напомним: При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут ученые, и который будет работать над улучшением украинского законодательства.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСтефанчукзаконодательство
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