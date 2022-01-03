Усиление народовластия и несколько реформ: Стефанчук назвал планы Рады на год

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах работы парламента в течение 2022 года. Среди планов – усиление народовластия, а также завершение реформ градостроительства, СБУ, пенсионной и других.

Источник: Стефанчук, которого цитирует пресс-служба парламента

Детали: Стефанчук рассказал, что в течение 2022 года Рада планирует:

усилить народовластие

рассмотреть законопроект о местном референдуме

завершить реформу градостроительства

реформировать Службу безопасности

приступить к пенсионной реформе

завершить реформу децентрализации

ввести концепцию открытости парламента

технологически обновить сессионный зал Рады

вернуться к вопросу введения дистанционного голосования

создать исследовательско-аналитическую службу.

Напомним: При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут ученые, и который будет работать над улучшением украинского законодательства.