Усиление народовластия и несколько реформ: Стефанчук назвал планы Рады на год
Понедельник, 3 января 2022, 11:38
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах работы парламента в течение 2022 года. Среди планов – усиление народовластия, а также завершение реформ градостроительства, СБУ, пенсионной и других.
Источник: Стефанчук, которого цитирует пресс-служба парламента
Детали: Стефанчук рассказал, что в течение 2022 года Рада планирует:
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- усилить народовластие
- рассмотреть законопроект о местном референдуме
- завершить реформу градостроительства
- реформировать Службу безопасности
- приступить к пенсионной реформе
- завершить реформу децентрализации
- ввести концепцию открытости парламента
- технологически обновить сессионный зал Рады
- вернуться к вопросу введения дистанционного голосования
- создать исследовательско-аналитическую службу.
Напомним: При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут ученые, и который будет работать над улучшением украинского законодательства.
Украинская правда