Разговор Байдена и Зеленского длился полтора часа: о чем говорили

В Офисе президента рассказали о первом в этом году разговоре президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ОП, это был третий за последнее время разговор президентов и длился он полтора часа.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО", – заявил Зеленский.

Он выразил благодарность за поддержку президентом США принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.

Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – отметил Зеленский.

Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Зеленский проинформировал Байдена о продвижении экономических реформ и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

"В ходе разговора еще раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных стремлений" - отметили в ОП.

Напомним, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины в ночь на понедельник провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.

Байден "четко заверил", что США "дадут решительный ответ, если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину".