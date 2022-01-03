Под Киевом горел отель

3 января произошло возгорание на крыше 4-х этажного жилого дома в Вышгороде под Киевом, два человека спасли пожарные.

Источник: ГСЧС, полиция Киевщины

Детали: Отмечается, что спасатели спасли 2 человека, остальные жители покинули здание самостоятельно.

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Полиция сообщила, что пожар произошел в гостиничном комплексе.

По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров.

Почти через 5 часов пожар полностью был ликвидирован на площади 600 кв. м.

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К тушению задействовали 11 единиц техники и 40 спасателей.