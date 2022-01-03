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Под Киевом горел отель

Понедельник, 3 января 2022, 13:22
все фото: ГСЧС

3 января произошло возгорание на крыше 4-х этажного жилого дома в Вышгороде под Киевом, два человека спасли пожарные.

Источник: ГСЧС, полиция Киевщины

Детали: Отмечается, что спасатели спасли 2 человека, остальные жители покинули здание самостоятельно.

Полиция сообщила, что пожар произошел в гостиничном комплексе.

По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров.

Почти через 5 часов пожар полностью был ликвидирован на площади 600 кв. м.

К тушению задействовали 11 единиц техники и 40 спасателей.

 
 

Украинская правда
Темы: ГСЧСКиевская областьпожар
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