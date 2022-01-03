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Зеленский поручил создать несколько природных парков и расширить существующие

Понедельник, 3 января 2022, 15:09
холодный яр, фото с сайта рады

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр".

Источник: Офис президента

Детали: Также в указах говорится об увеличении границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка "Меотида", национального природного парка "Вижницкий" и ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский".

Национальный природный парк "Холодный Яр" (6,8 тысячи гектаров земли) будет создан на Черкасщине, "Куяльницкий" (10,8 тысячи гектаров) в Одесской области, "Пуща Радзивилла" (24 тысячи гектаров) в Ровенской области.

Кроме того увеличится территория Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель.

В территорию национального природного парка "Вижницкий" включат 131 га земель государственной собственности на территории Черновицкой области.

На территории национального природного парка "Меотида" предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности Донецкой области.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента
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