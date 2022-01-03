В Беларуси перевернулся автобус с россиянами
Понедельник, 3 января 2022, 16:16
В Беларуси столкнулись туристический автобус "Скания" с россиянами и легковой автомобиль "Рено".
Источник: Минздрав Беларуси
Детали: В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте.
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По предварительным данным - пострадал 41 пассажир (все граждане России) автобуса.
Отмечается, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени.
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Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.