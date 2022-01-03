Попытки перекроить карту Европы повлекут санкции для России – Финляндия

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что если Россия вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного воздействия, западные страны в первую очередь ответят сильными экономическими санкциями.

Источник: глава финского МИДа в программе Ykkösaamu, финская государственная телерадиокомпания Yle

Прямая речь: "Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад, совершенно очевидно, отреагирует дополнительными экономическими санкциями.

Очень хочется верить, что до этого не дойдет. Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым ответным шагом станут мощные экономические санкции".

Детали: Так Пекка Хаависто прокомментировал переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского,

Глава Белого Дома в телефонном разговоре с украинским лидером заверил, что западное сообщество моментально отреагирует на возможные военные действия со стороны России. При этом Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Почему это важно: РФ наращивает войска вблизи Украины и разведки сообщают о высокой вероятности вторжения российских войск в нашу страну уже в январе 2022 года.

Россия требует от НАТО гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток и не примет Украину в свои члены.

Напомним: 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о "гарантиях безопасности" от НАТО, который Москва передала Вашингтону.

В Белом доме заявили, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса действиями России и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.