Попытки перекроить карту Европы повлекут санкции для России – Финляндия
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что если Россия вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного воздействия, западные страны в первую очередь ответят сильными экономическими санкциями.
Источник: глава финского МИДа в программе Ykkösaamu, финская государственная телерадиокомпания Yle
Прямая речь: "Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад, совершенно очевидно, отреагирует дополнительными экономическими санкциями.
Очень хочется верить, что до этого не дойдет. Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым ответным шагом станут мощные экономические санкции".
Детали: Так Пекка Хаависто прокомментировал переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского,
Глава Белого Дома в телефонном разговоре с украинским лидером заверил, что западное сообщество моментально отреагирует на возможные военные действия со стороны России. При этом Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
Почему это важно: РФ наращивает войска вблизи Украины и разведки сообщают о высокой вероятности вторжения российских войск в нашу страну уже в январе 2022 года.
Россия требует от НАТО гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток и не примет Украину в свои члены.
Напомним: 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о "гарантиях безопасности" от НАТО, который Москва передала Вашингтону.
В Белом доме заявили, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.
В НАТО назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса действиями России и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.