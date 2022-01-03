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Блинкен поговорил о российской угрозе с главой МИД Турции и Бухарестской девяткой

Понедельник, 3 января 2022, 22:57
Энтони Блинкен, фото с сайта atlanticcouncil.org

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Турции и в разговоре с главами МИД "Бухарестской девятки" обсуждал угрозу российской эскалации в Украине.

Источник: сообщения на сайте Государственного департамента США 

Детали: 3 января госсекретарь США Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы российской эскалации в Украине и ряд других вопросов.

Также в понедельник Блинкен поговорил с Бухарестской девяткой (B9) – восточной группой союзников по НАТО: министрами иностранных дел Польши, Болгарии, Чехии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Словакии и заместителем министра иностранных дел Румынии.

Госсекретарь и министры 9-ти стран центральной и восточной Европы обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи России вдоль границы с Украиной; необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников, а такоже трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим общую озабоченность. 

Госсекретарь подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией "посредством сдерживания, обороны и диалога".

НапомнимРоссия наращивает войска вблизи Украины и разведки сообщают о высокой вероятности вторжения российских войск в нашу страну уже в январе 2022 года.

Россия требует от НАТО гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток и не примет Украину в свои члены.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о "гарантиях безопасности" от НАТО, который Москва передала Вашингтону.

В Белом доме заявили, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

Темы: СШАРосcияТурцияЕвропа
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