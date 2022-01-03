Блинкен поговорил о российской угрозе с главой МИД Турции и Бухарестской девяткой

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Турции и в разговоре с главами МИД "Бухарестской девятки" обсуждал угрозу российской эскалации в Украине.

Источник: сообщения на сайте Государственного департамента США

Детали: 3 января госсекретарь США Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы российской эскалации в Украине и ряд других вопросов.

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Также в понедельник Блинкен поговорил с Бухарестской девяткой (B9) – восточной группой союзников по НАТО: министрами иностранных дел Польши, Болгарии, Чехии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Словакии и заместителем министра иностранных дел Румынии.

Госсекретарь и министры 9-ти стран центральной и восточной Европы обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи России вдоль границы с Украиной; необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников, а такоже трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим общую озабоченность.

Госсекретарь подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией "посредством сдерживания, обороны и диалога".

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