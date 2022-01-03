Жертвам сбитого самолета МАУ присудили в Канаде $90 миллионов компенсации
Верховный суд провинции Онтарио в Канаде постановил выплатить 107 млн канадских долларов плюс проценты родственникам шести жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", произошедшей в Тегеране 2 года назад.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление суда
Детали: Согласно решению судьи Эдварда Белобабы, родственники шести жертв, подавших иск в суд, должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещений, а также 7 млн компенсаций за моральные страдания (107 млн канадских долларов – это порядка 90 млн долл. США).
Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом. Адвокат родственников жертв Марк Арнолд тогда заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.
Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы этой страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.
Предыстория:
- 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- 11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.
- В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.
- 30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устроило такое предложение Ирана.
- В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет по сбитию украинского пассажирского самолета, в котором говорилось, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".