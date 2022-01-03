Жертвам сбитого самолета МАУ присудили в Канаде $90 миллионов компенсации

Верховный суд провинции Онтарио в Канаде постановил выплатить 107 млн ​​канадских долларов плюс проценты родственникам шести жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", произошедшей в Тегеране 2 года назад.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление суда

Детали: Согласно решению судьи Эдварда Белобабы, родственники шести жертв, подавших иск в суд, должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещений, а также 7 млн ​​компенсаций за моральные страдания (107 млн ​​канадских долларов – это порядка 90 млн долл. США).

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Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом. Адвокат родственников жертв Марк Арнолд тогда заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы этой страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

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