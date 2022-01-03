Жертвам сбитого самолета МАУ присудили в Канаде $90 миллионов компенсации

Верховный суд провинции Онтарио в Канаде постановил выплатить 107 млн ​​канадских долларов плюс проценты родственникам шести жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", произошедшей в Тегеране 2 года назад.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление суда

Детали: Согласно решению судьи Эдварда Белобабы, родственники шести жертв, подавших иск в суд, должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещений, а также 7 млн ​​компенсаций за моральные страдания (107 млн ​​канадских долларов – это порядка 90 млн долл. США).

Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом. Адвокат родственников жертв Марк Арнолд тогда заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы этой страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

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