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Жертвам сбитого самолета МАУ присудили в Канаде $90 миллионов компенсации

Понедельник, 3 января 2022, 22:13
Жертвам сбитого самолета МАУ присудили в Канаде $90 миллионов компенсации
Фото с мемориального сайта flightps752.com

Верховный суд провинции Онтарио в Канаде постановил выплатить 107 млн ​​канадских долларов плюс проценты родственникам шести жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", произошедшей в Тегеране 2 года назад.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление суда

Детали: Согласно решению судьи Эдварда Белобабы, родственники шести жертв, подавших иск в суд, должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещений, а также 7 млн ​​компенсаций за моральные страдания (107 млн ​​канадских долларов – это порядка 90 млн долл. США).

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Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом. Адвокат родственников жертв Марк Арнолд тогда заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы этой страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • 11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.
  • В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.
  • 30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устроило такое предложение Ирана.
  • В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет по сбитию украинского пассажирского самолета, в котором говорилось, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

Темы: катастрофа МАУ в ИранеКанадасудИран
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