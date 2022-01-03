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Мать украинского режиссера надеется, что его не экстрадируют из Италии в Россию

Понедельник, 3 января 2022, 22:47
Мать украинского режиссера надеется, что его не экстрадируют из Италии в Россию
Евгений Лавренчук, фото Национального союза театральных деятелей Украины

Мать задержанного в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируют в Россию.

Источник: комментарий Ирины Лавренчук для "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я надеюсь на возвращение сына в Украину, что его не выдаст Италия России…

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Он в Италию специально не поехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе.

Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, имеет итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении.

Я не могла представить такую ​​ситуацию, которая произошла с сыном".

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Детали: Ирина Лавренчук, которая проживает во Львове, говорит, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря.

Женщина рассказала, что ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера Романа Виктюка, который родом из Львова, а после студий он в Москве создал Польский театр и работал в нем.

В 2014 году, когда началась война в Украине, Евгений Лавренчук вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима, рассказала мать режиссера.

В свою очередь, Национальный союз театральных деятелей Украины сообщил в Facebook, что готовит письмо поддержки о важности работы Евгения Лавренчука в Украине.

Предыстория:

  • Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук был задержан в Италии 17 декабря 2021 года, украинский МИД подтвердил это 3 января 2022 года.
  • 31 декабря украинца посетил консул.
  • Украинские консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить причины задержания Евгения Лавренчука и защитить его интересы.
  • На Facebook-странице Free Eugene Lavrenchuk пишут, что Россия обвиняет украинца в каком-то финансовом нарушении, которое якобы имело место 8 лет назад.

Темы: ИталияРосcиякультура
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