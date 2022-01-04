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"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию

Вторник, 4 января 2022, 00:28
фото: "Газпром"

В начале нового года прокачка российского газа через Украину в Словакию снизилась втрое.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream и "Оператора ГТС Украины", глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook

Детали: Так, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 г. она упала до 49,5 млн. куб. м, на 2 января – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 января – до 26,1 млн. куб. м.

Всего в 2021 году среднесуточная прокачка через пункт "Вельке Капушаны" составила 76,6 млн куб. м.

Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" и ГИС "Сохрановка" на российско-украинской границе 31 декабря 2021 составило 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 – 76 млн. куб. м, 2 января – 61,3 млн. куб. м при оплачиваемых "Газпромом" 110 млн куб. м/сут.

Кроме того, глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, что в целом транзит природного газа ГТС Украины в 2021 году составил 41,7 млрд куб. м при общем объеме забронированных мощностей 44,4 млрд. куб. м для пунктов входа из РФ и 45,8 млрд. куб. м для пунктов выхода в страны ЕС и Молдовы.

То есть, "Газпром" в 2021 году использовал забронированные мощности украинской ГТС в пунктах входа на 93,8%, в пунктах выхода – на 91%.

"Поэтому не существует проблем с наличием мощностей для транзита дополнительных объемов газа, а есть проблема с нежеланием РФ увеличивать поставки газа в ЕС", – написал Макогон.

Напомним: В конце декабря российский "Газпром" снизил транзит природного газа через Украину на 20% – со 109 миллионов кубических метров до 87,7 миллиона кубометров в сутки.

Представитель российской компании-монополиста Алексей Куприянов заявил, что дефицит природного газа возник в Западной Европе из-за отсутствия заявок на его поставку, а не по вине "Газпрома".

Темы: ГазпромгазРосcияСловакия
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