Провинция Канады через "омикрон" закрывает школы, рестораны и тренажерные залы

В понедельник канадская провинция Онтарио объявила об усугублении ограничений на фоне распространения варианта Omicron.

Источник: Reuters со ссылкой на власти провинции

Детали: Все государственные и частные школы перейдут на дистанционное обучение, начиная со среды до 17 января. Этот шаг подвергли критике некоторые родители школьников.

Торговым центрам разрешат работать при условии наполненности на 50%.

Свадьбы, похороны, службы в церквях и другие церемонии будут возможны с ограничением 50% наполненности в помещении, где проходят мероприятия. На открытом воздухе при проведении таких же мероприятий будут требовать соблюдения дистанции в 2 м.

Такие ограничения будут действовать не менее 21 дня.

Среди других карантинных ограничений, объявленных в понедельник, было закрытие ресторанов и баров в помещении; закрытие крытых концертных площадок, театров и кинозалов; крытых спортивных и развлекательных заведений, включая тренажерные залы.

Эти меры также требуют от компаний и организаций по возможности обеспечить сотрудникам дистанционную работу.

В целом, по сообщению правительства провинции, по состоянию на понедельник было госпитализировано 1 232 человека из COVID-19, а зафиксировано 13 578 новых случаев.

Напомним: В Канаде в конце ноября было подтверждено два случая заболевания новым ковид-вариантом Omicron.