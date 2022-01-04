Здание парламента ЮАР охватил новый пожар

В здании южноафриканского парламента в понедельник повторно возник пожар.

Источник: Sky News

Детали: Новый пожар вспыхнул в здании парламента Южной Африки в Кейптауне через день после первой.

К тушению пожара привлекали более 70 бригад спасателей.

В результате возникновения повторного воспламенения вся конструкция парламента может обрушиться.

Как сообщил представитель парламента Молото Мотапо, пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы потушить огонь.

Из-за рождественско-новогодних каникул парламент не заседал, поэтому пострадавших нет.

Что было раньше: В воскресенье утром в здании южноафриканского парламента произошел пожар.

В Южноафриканской республике задержали подозреваемого в причастности к поджогу здания парламента в Кейптауне.