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Здание парламента ЮАР охватил новый пожар

Вторник, 4 января 2022, 01:31
фото: twitter Moloto Mothapo

В здании южноафриканского парламента в понедельник повторно возник пожар.

Источник: Sky News

Детали: Новый пожар вспыхнул в здании парламента Южной Африки в Кейптауне через день после первой.

К тушению пожара привлекали более 70 бригад спасателей.

В результате возникновения повторного воспламенения вся конструкция парламента может обрушиться.

Как сообщил представитель парламента Молото Мотапо, пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы потушить огонь.

Из-за рождественско-новогодних каникул парламент не заседал, поэтому пострадавших нет.

Что было раньше: В воскресенье утром в здании южноафриканского парламента произошел пожар.

В Южноафриканской республике задержали подозреваемого в причастности к поджогу здания парламента в Кейптауне.

Темы: пожар
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