Здание парламента ЮАР охватил новый пожар
В здании южноафриканского парламента в понедельник повторно возник пожар.
Источник: Sky News
Детали: Новый пожар вспыхнул в здании парламента Южной Африки в Кейптауне через день после первой.
К тушению пожара привлекали более 70 бригад спасателей.
В результате возникновения повторного воспламенения вся конструкция парламента может обрушиться.
Как сообщил представитель парламента Молото Мотапо, пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы потушить огонь.
Из-за рождественско-новогодних каникул парламент не заседал, поэтому пострадавших нет.
Что было раньше: В воскресенье утром в здании южноафриканского парламента произошел пожар.
В Южноафриканской республике задержали подозреваемого в причастности к поджогу здания парламента в Кейптауне.