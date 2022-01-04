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Израиль открывает границы для иностранных туристов, но не всех

Вторник, 4 января 2022, 01:26
Израиль открывает границы для иностранных туристов, но не всех
фото: Getty Images

Израиль заявил в понедельник, что с 9 января откроет границы для иностранцев из 199 "оранжевых" стран при условии подтверждения у них вакцинации или выздоровления от COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Израиль будет принимать иностранцев из стран "среднего риска", частично отменив запрет, введенный в конце ноября из-за распространения варианта Omicron.

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Изменения свидетельствуют о том, что правительство премьер-министра Нафтали Беннета видит преимущества в отмене ограничений на путешествия, которые "уничтожили зимний туризм".

В Министерстве здравоохранения заявили, что с 9 января иностранные путешественники из 199 "оранжевых" стран будут приниматься, если у них есть подтверждение, что они вакцинированы или выздоровили от COVID-19.

К "оранжевым" странам относятся Австралия, Италия и Ирландия.

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Министерство рекомендовало отнести к этому же списку ЮАР, Нигерию, Испанию, Португалию, Францию и Канаду среди 16 стран, принадлежащих к "красным" с высоким риском COVID-19.

Украина также отнесена к "оранжевому" уровню опасности.

Соединенные Штаты, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция остаются в "красном" списке Израиля, сообщило министерство здравоохранения.

Туристы из этих стран нуждаются в предварительном специальном разрешении от Израиля для въезда.

Израиль также сократил сроки самоизоляции для людей, которые контактировали с носителями COVID-19, обеспокоен тем, что массовый карантин может парализовать экономику.

Предысория:

  • В Израиле в конце ноября утвердили новые ограничения, чтобы предотвратить распространение ковид-варианта Omicron.

Темы: Израильграницакоронавирус
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