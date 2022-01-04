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В Китае город закрыли на карантин из-за 3 случаев Covid

Вторник, 4 января 2022, 05:58
Фото: Getty Images

Город Ючжоу в китайской провинции Хенань закрыли в понедельник вечером после того, как в воскресенье там обнаружили три бессимптомных случая Covid.

Источник: The Guardian со ссылкой на местные СМИ

Детали: Более 1 миллиона граждан теперь обязаны оставаться дома.

Общественный транспорт в городе остановили, отменили общественные собрания и учебу.

Сообщается, что центр города заблокирован для въезда и выезда.

Также магазинам и супермаркетам дали указание "приостановить коммерческую деятельность, за исключением поставок товаров ежедневного потребления".

Темы: Китайкарантинкоронавирус
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