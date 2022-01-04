В Китае город закрыли на карантин из-за 3 случаев Covid

Город Ючжоу в китайской провинции Хенань закрыли в понедельник вечером после того, как в воскресенье там обнаружили три бессимптомных случая Covid.

Источник: The Guardian со ссылкой на местные СМИ

Детали: Более 1 миллиона граждан теперь обязаны оставаться дома.

Общественный транспорт в городе остановили, отменили общественные собрания и учебу.

Сообщается, что центр города заблокирован для въезда и выезда.

Также магазинам и супермаркетам дали указание "приостановить коммерческую деятельность, за исключением поставок товаров ежедневного потребления".