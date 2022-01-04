Уже 5,7 тысячи украинцев получили бустерную дозу ковид-вакцины
Вторник, 4 января 2022, 07:39
В понедельник 3 января 36 289 человек в Украине вакцинировались против Covid-19.
Источник: МОЗ
Детали: В этот выходной для многих понедельник первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.
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Всего с начала вакцинальной кампании проведено 28 493 854 прививки, привито 14 721 822 человека.
Первую дозу вакцины получили 14 721 820 человек, две дозы вакцины – 13 762 162 человека, дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек.
Напомним: Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время может быть принято решение о разрешении на получение бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих.
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