В Японии заявляют, что разработали "пожизненную вакцину" против Covid-19

Команда исследователей из Токийского института медицинских наук разработала вакцину, которая будет защищать от коронавируса всю жизнь.

Источник: "The Japan Times", "Суспільне"

Детали: Клинические исследования препарата запланированы на 2023 год.

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Имеющиеся вакцины обеспечивают только временный иммунитет от коронавируса и для поддержания их эффективности требуется ревакцинация.

По мнению исследователей, вакцина с пожизненной эффективностью приведет к огромной финансовой экономии и позволит быстрее преодолеть пандемию.

Для создания нового препарата ученые использовали разработанную британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 вакцину от оспы. В ее основе лежит безопасный для человека вирус коровьей оспы.

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"Она остается единственной вакциной, успешно уничтожившей инфекционное заболевание, причем последним известным случаем был пациент в Сомали в 1977 году после скоординированной глобальной кампании вакцинации Всемирной организацией здравоохранения", – пишет издание.

Почетный исследователь Токийского института медицинских наук Мичинори Кохара рассказал, что новый препарат может вырабатывать мощные нейтрализующие антитела в течение недели после прививки и вызывать самый сильный из всех существующих вакцин клеточный иммунитет.

Однокомпонентную вакцину успешно протестировали на мышах – иммунитет у них держался не менее 20 месяцев.

Также препарат опробовали на макаках – у них вакцина сформировала защиту от пневмонии.

Клинические исследования вакцины проведет фармацевтическая компания Nobelpharma. В испытаниях примут участие от 150 до 200 добровольцев, привитых против Covid-19 и переболевших.

В случае успешного результата препарат разрешат к использованию.

По прогнозу разработчиков, это может произойти не раньше 2024 года.

Этому предшествовало: Группа японских исследователей разработала набор для тестирования, который поможет диагностировать коронавирус на ранней стадии. Благодаря этому тест-набору можно выявить у себя нарушение обоняния.