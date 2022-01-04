В Кабмине рассчитывают договориться с ЕС о шестой программе займа в первой половине года

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского Союза в первой половине 2022 года.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Это одна из самых стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским Союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи", - сказала Стефанишина.

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По ее словам, Украина выполнила все условия и получила деньги в полном объеме в рамках предыдущей пятой программы.

"Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда заключали соглашение о пятой программе, но мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС... Поэтому мы готовы к шестой программе... Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года", - заявила она.

В июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

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Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была произведена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Выдачу второго транша поставили в зависимость от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.