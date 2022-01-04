Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

19 фальшивых ковид-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" за неделю

Вторник, 4 января 2022, 10:30

В период с 28 декабря 2021 года по 3 января 2022 года на территории аэропорта "Борисполь" 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Киевской области

Детали: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Все новости...
Последние новости
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
21:25
обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Все новости...