19 фальшивых ковид-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" за неделю

В период с 28 декабря 2021 года по 3 января 2022 года на территории аэропорта "Борисполь" 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Киевской области

Детали: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.