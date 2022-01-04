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19 фальшивых ковид-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" за неделю

Вторник, 4 января 2022, 09:30
19 фальшивых ковид-сертификатов обнаружили в аэропорту Борисполь за неделю

В период с 28 декабря 2021 года по 3 января 2022 года на территории аэропорта "Борисполь" 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Киевской области

Детали: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

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По каждому из фактов будет проведена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.

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