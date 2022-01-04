В Турции разрешили делать пятую прививку против коронавируса

Министерство здравоохранения Турции начало предлагать пятую бустерную дозу вакцины против Covid-19 для определенной группы людей.

Источник: Daily Sabah

Детали: Лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы, сообщил Минздрав страны 31 декабря.

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Граждане смогут получать вакцины Sinovac, BioNTech или Turkovac в качестве бустера.

Turkovac – турецкая инактивная вакцина против Covid-19, которая стала доступна населению после получения разрешения на экстренное использование и 30 декабря появилась в городских больницах.

Как сообщается, в Турции более 83% людей старше 18 лет получили две дозы вакцины против Covid-19, а 91,6% получили одну дозу.

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Напомним: 31 декабря Израиль одобрил четвертую дозу вакцины для людей, наиболее уязвимых к Covid-19.

Украина недавно ввела бустерные дозы и только планирует сделать их общедоступными.